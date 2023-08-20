Семеро детей погибли при пожаре в лагере для беженцев в Конго
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По меньшей мере семеро детей погибли на востоке Конго в субботу в результате пожара в лагере для беженцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
Как сообщил местный чиновник Томас Бакенга, погибшим детям было от года до пяти лет. Кроме того, госпитализированы четверо взрослых. Они находятся в больнице в критическом состоянии.
Отмечается, что сотни семей жили во временных хижинах в приюте в городе Калехе. Беженцы переехали туда в мае, когда разрушительные наводнения оставили их без крова в деревнях Бушушу и Ньямукуби провинции Южное Киву.
Между тем, жители Конго ещё помнят о гибели по меньшей мере 460 человек в результате наводнений. Паводковые воды занесли здания грязью и перекрыли дороги. В общей сложности от стихии пострадали около 9000 человек.
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