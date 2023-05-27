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BaigeNews.kz Сегодня, 00:11
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Сегодня, 00:11
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Фото: BaigeNews.kz

Семеро алиментщиков осуждены после вмешательства прокуратуры Астаны

При вмешательстве прокуратуры Астаны взысканы долги по алиментам на сумму свыше 68 миллионов тенге в пользу более 100 детей, передаёт BaigeNews.kz.
 
Прокуратура провела проверку соблюдения законности при взыскании алиментов, сообщает пресс-служба надзорного органа.

"В результате защищены права более 100 детей, перед которыми погашена задолженность свыше 68 миллионов тенге. На банковские счета и имущество 120 должников наложены аресты, 368 должникам выставлены ограничения на выезд из страны, приостановлены действия водительских прав у 81 должника. 47 алиментщиков привлечены к административной, семеро к уголовной ответственности", — сообщает прокуратура столицы.

Также было трудоустроено 68 должников.

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Сегодня, 00:11
249
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