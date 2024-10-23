Семь тысяч рекламировавших наркотики сайтов заблокировали в Карагандинской области

В Карагандинской области прошло заседание Координационного совета по борьбе с наркобизнесом, были обсуждены результаты и новые меры борьбы с наркопреступлениями в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуратура сейчас реализует проект “Нашақорлыққа жол жоқ”, направленный на противодействие наркобизнесу. Создана межведомственная группа.

"В результате обнаружены и подвергнуты блокировке более семи тысяч рекламных сайтов с информацией о наркотиках. Приняты меры по закрашиванию уличных рекламных надписей и граффити, использовавшихся для связи с закладчиками. Возбуждено 55 уголовных дел за размещение рекламы наркотиков, из которых 33 - в рамках проекта. Заблокированы 174 ссылки в социальных сетях с противоправным контентом и призывами, включая 98 Telegram-каналов", ― говорится в информации прокуратуры.

Кроме того, уничтожено более 200 кустов конопли в Осакаровском, Нуринском и Каркаралинском районах.

"Для информирования и вовлечения молодежи в профилактическую работу прокуратура организовала онлайн-трансляции судебных заседаний для студентов", ― добавили в прокуратуре.

По итогам заседания были утверждены дополнительные меры по усилению борьбы с наркобизнесом и профилактике наркомании.