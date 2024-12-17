2024 год стал важным этапом в реализации масштабных проектов по ремонту, реконструкции и строительству транспортной инфраструктуры Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. В рамках государственной программы в этом году начата работа по ремонту и строительству 12 тыс км автомобильных дорог, из которых 7 тыс км будут завершены до конца года.

Среди ключевых достижений года выделяется завершение реконструкции четырех важных автодорожных коридоров, которые обеспечивают связь между основными регионами страны и международными транспортными маршрутами.

Завершена реконструкция автодороги Караганда – Алматы (879) км, которая является важнейшим связующим звеном между центральным и южным регионами страны.

Закончена реконструкция трассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768 км), обеспечивающей транспортное сообщение между восточным и южным Казахстаном.

Завершены работы на участке Актобе – Кандыагаш (96 км), что способствует улучшению транспортного сообщения в Западном Казахстане.

Внесен вклад в развитие международного транспортного коридора с завершением реконструкции трассы Атырау – Астрахань (212 км), которая связывает Казахстан с Россией.

В целом, в 2024 году значительный прогресс был достигнут и в других областях дорожного строительства. Ремонтные и реконструкционные работы охватили более 7,5 тыс. км дорог, включая капитальные и средние ремонты, а также работы на дорогах местного значения.

В сфере железнодорожного транспорта продолжаются работы по ремонту магистральной железнодорожной сети, в 2024 году проведен ремонт на 1401 км (из них капитальный ремонт – 570 км, покомпонентный ремонт – 187 км и планово-предупредительный ремонт – 644 км).

Кроме того, в текущем году обновлены 143 пассажирских вагона, 185 локомотивов и 1,5 тыс грузовых вагонов. За 10 месяцев 2024 года в Казахстан было поставлено 113 новых пассажирских вагонов, а до конца года ожидается поставка еще 30 вагонов. Это позволит значительно улучшить комфорт и безопасность на железных дорогах, а также повысить пропускную способность пассажирских перевозок.

По итогам 11 месяцев 2024 года железнодорожным транспортом перевезено 19,2 млн пассажиров и 390,5 млн тонн грузов. Рост пассажирских перевозок составил 5,5% по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о повышении доверия к железнодорожным услугам.

Для развития туристического сегмента в 2024 году был запущен новый маршрут "Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы", который способствует привлечению туристов и популяризацию культурного обмена между Казахстаном и Узбекистаном. Все экскурсии сопровождаются профессиональными гидами, а для комфорта пассажиров предусмотрены современные автобусы. Этот проект стал важным шагом в развитии внутреннего и международного туризма, а также в стимулировании культурных и экономических связей между странами.

Для повышения пропускной способности и улучшения условий для перевозки грузов продолжаются работы по строительству четырех крупных железнодорожных проектов общей протяженностью 1,3 тыс км.

Среди них:

"Достык – Мойынты" (работы завершены на 75%)

"Обводная линия Алматы"

"Дарбаза – Мактаарал"

"Бахты – Аягоз"

Эти проекты направлены на развитие внутреннего железнодорожного сообщения и улучшение транзитного потенциала страны, что имеет стратегическое значение для транспортировки товаров и улучшения логистической инфраструктуры.