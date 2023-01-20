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  • Семь тысяч исторических документов вернули в Казахстан из-за рубежа
wikimedia.org Сегодня, 15:07
209
Сегодня, 15:07
209
Фото: wikimedia.org

Семь тысяч исторических документов вернули в Казахстан из-за рубежа

В 2022 году в Казахстан из-за рубежа удалось вернуть семь тысяч исторических документов, передает BaigeNews.kz. Об этом на коллегии Минкультуры и спорта сообщил глава ведомства Асхат Оралов.

"Ценные бумаги содержат информацию об истории нашей страны, с ними сейчас работают отечественные историки и ученые. Документы были привезены из стран Европейского Союза, таких как Венгрия, Германия и Италия", - отметил министр.

Кроме того, были проведены 18 археологических исследования и отреставрированы 30 памятников в различных регионах страны. Среди них такие, как музей-заповедник Азирет Султан, город Отырар, мечеть Жаркент, поселок Ботай, Бокейская Орда, дом-музей Ахмета Байтурсынулы, объекты подземной мечети Бекет ата.

"Министерством будет проведена работа для того, чтобы информация, которая содержится в завезенных из-за рубежа исторических документах, после исследований ученых становилась достоянием общественности. Чтобы наши школьники получали новые знания об истории нашего народа и страны. Кроме того, Министерство будет уделять большое внимание выпуску качественных книг. В 2022 году в регионы были направлены 506 тысяч экземпляров книг. В этом году работа в этом направлении будет усилена. Мы будем поставлять качественную литературу в библиотеки страны", - сказал Оралов.

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#история #документы
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:07
209
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