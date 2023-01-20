Семь тысяч исторических документов вернули в Казахстан из-за рубежа

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В 2022 году в Казахстан из-за рубежа удалось вернуть семь тысяч исторических документов, передает BaigeNews.kz. Об этом на коллегии Минкультуры и спорта сообщил глава ведомства Асхат Оралов.

"Ценные бумаги содержат информацию об истории нашей страны, с ними сейчас работают отечественные историки и ученые. Документы были привезены из стран Европейского Союза, таких как Венгрия, Германия и Италия", - отметил министр.

Кроме того, были проведены 18 археологических исследования и отреставрированы 30 памятников в различных регионах страны. Среди них такие, как музей-заповедник Азирет Султан, город Отырар, мечеть Жаркент, поселок Ботай, Бокейская Орда, дом-музей Ахмета Байтурсынулы, объекты подземной мечети Бекет ата.