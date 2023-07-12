Семь тысяч гектаров сухостоя сгорели в ЗКО

Фото: ДЧС ЗКО

Семь тысяч гектаров сухостоя сгорели в Западно-Казахстанской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"Площадь пожара 7000 гектаров. Пожар локализован в 14:25. Угрозы населённому пункту нет. В данный момент осуществляется окарауливание и заливка мест возгорания", – говорится в сообщении.

Ликвидировано 38 загораний. Сейчас тушение производится на одном участке в посёлке Тоганас Сырымского района.

Задействованы порядка 260 человек и более 60 единиц техники.