Семь стран обменялись 26 заключёнными. 10 из них отправятся в Россию

США, Германия, Польша, Словения, Норвегия, Россия и Беларусь провели обмен заключёнными. Были освобождены 26 лиц, содержащихся в тюрьмах этих стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Анадолу".

Масштабная операция проведена при координации Национальной разведывательной организации (MIT) Турции.

Заключённых доставили в Турцию в общей сложности на семи самолётах: двумя из США и по одному из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России.

10 обмениваемых, в том числе двое несовершеннолетних, отправятся в Россию, 13 – в Германию, трое – в США.

"Эта операция стала самым масштабным обменом заключёнными между США, Россией и Германией за последние годы. Налаживание каналов диалога между сторонами было обеспечено MİT благодаря эффективному использованию турецкой спецслужбой "разведывательной дипломатии", – отмечает "Анадолу".

В числе освобождённых граждане США – журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и морской пехотинец Пол Уилан, отбывавшие заключение в России, находившийся в тюрьме в Беларуси по обвинению в наёмничестве гражданин ФРГ Рико Кригер, российский оппозиционер Илья Яшин и офицер ФСБ Вадим Красиков, приговорённый к тюремному заключению в Германии.

Все подлежащие обмену лица были выведены из самолётов под надзором сотрудников MİT и сопровождены в безопасные зоны. После завершения процедур согласования со странами-участницами, медобследования заключённых и урегулирования других вопросов обмениваемые лица были размещены в самолётах стран назначения.