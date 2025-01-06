Объявлен состав команды Казахстана по фристайл-акробатике на участие в юниорском чемпионате мира в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Нашу страну на мировом турнире представят семь спортсменов. Тренерский штаб заявил следующих атлетов:

Динмухаммед Раймкул;

Ардана ⁠Маханова;

Раяна ⁠Маханова;

Асан Асылхан;

Роман ⁠Погосян;

Уланбакир Умурзаков;

Аделина Умурзакова.

"Добавим, что юниорский ЧМ по фристайлу-могул и фристайл-акробатике пройдет на "Шымбулаке" с 7 по 11 января", - сообщили в НОК РК.

Напомним, ранее сообщалось, кто представит Казахстан на чемпионате мира по фристайл-могулу среди юниоров.