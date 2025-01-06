Семь спортсменов выступят от Казахстана на юниорском ЧМ по фристайл-акробатике
Чемпионат пройдёт на "Шымбулаке" с 7 по 11 января.
Сегодня, 15:23
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Сегодня, 15:23Сегодня, 15:23
138Фото: НОК РК
Объявлен состав команды Казахстана по фристайл-акробатике на участие в юниорском чемпионате мира в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Нашу страну на мировом турнире представят семь спортсменов. Тренерский штаб заявил следующих атлетов:
- Динмухаммед Раймкул;
- Ардана Маханова;
- Раяна Маханова;
- Асан Асылхан;
- Роман Погосян;
- Уланбакир Умурзаков;
- Аделина Умурзакова.
"Добавим, что юниорский ЧМ по фристайлу-могул и фристайл-акробатике пройдет на "Шымбулаке" с 7 по 11 января", - сообщили в НОК РК.
Напомним, ранее сообщалось, кто представит Казахстан на чемпионате мира по фристайл-могулу среди юниоров.
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