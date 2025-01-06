  • 6 Января, 16:55
  • BAIGENEWS

Семь спортсменов выступят от Казахстана на юниорском ЧМ по фристайл-акробатике

Чемпионат пройдёт на "Шымбулаке" с 7 по 11 января.

Сегодня, 15:23
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НОК РК Сегодня, 15:23
Сегодня, 15:23
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Фото: НОК РК

Объявлен состав команды Казахстана по фристайл-акробатике на участие в юниорском чемпионате мира в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Нашу страну на мировом турнире представят семь спортсменов. Тренерский штаб заявил следующих атлетов:

  • Динмухаммед Раймкул;
  • Ардана ⁠Маханова;
  • Раяна ⁠Маханова;
  • Асан Асылхан;
  • Роман ⁠Погосян;
  • Уланбакир Умурзаков;
  • Аделина Умурзакова.

"Добавим, что юниорский ЧМ по фристайлу-могул и фристайл-акробатике пройдет на "Шымбулаке" с 7 по 11 января", - сообщили в НОК РК.

Напомним, ранее сообщалось, кто представит Казахстан на чемпионате мира по фристайл-могулу среди юниоров.

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