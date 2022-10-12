Семь школ закрыли из-за нехватки учеников в СКО

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В Северо-Казахстанской области закрыли 7 школ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Это начальные учебные заведения, в которых учились менее 5 детей. Такое количество учащихся не соответствует нормативу, пояснили в Управлении образования.

На сегодняшний день без школы остаются более 300 населённых пунктов региона. Для местных детей организованы автобусы, которые подвозят их до близлежащих учебных заведений.

"Все дети из этих закрытых школ обеспечены подвозом либо ежедневным, либо еженедельным с проживанием в интернате. Дети, которые проживают в интернате, полностью обеспечены пятиразовым питанием. Учителя, которые работают в этих школах, они также трудоустроены в ближайшие другие школы", - сказала руководитель Управления образования СКО Назир Жашибеков.