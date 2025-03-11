Семь подростков торговали наркотиками в ЗКО
В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете прошла встреча по профилактике наркомании.
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В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана прошла встреча, посвященная профилактике наркомании в рамках программы "Закон и порядок", передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Западно-Казахстанской области организовали мероприятие под названием "Нашақорлыққа жол жоқ", на котором рассказали студентам о вреде наркотиков и возможных юридических последствиях их употребления и распространения.
Полицейские акцентировали внимание на том, что их работа не ограничивается только выявлением преступников, но и включает в себя разъяснительную работу с молодежью.
"Сотрудничество с учебными заведениями играет ключевую роль в профилактике наркомании, и мы продолжим активно работать с молодежью", — отметил подполковник полиции Багдат Тугелов.
Особое внимание было уделено тому, что в цифровую эпоху наркопреступники все чаще используют интернет и мессенджеры для сбыта наркотических средств.
В ходе встречи полицейские предупредили студентов о "легком заработке" в интернете, который может стать ловушкой для вовлечения в незаконную деятельность.
"Не стоит попадаться на такие предложения, ведь за участие в таких схемах можно поплатиться своим будущим", — подчеркнули полицейские.
В завершение встречи студенты задали вопросы, на которые получили подробные ответы.
Стоит отметить, что в 2024 году полицейские ЗКО задержали 26 закладчиков, среди которых были семь несовершеннолетних.
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