В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана прошла встреча, посвященная профилактике наркомании в рамках программы "Закон и порядок", передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Западно-Казахстанской области организовали мероприятие под названием "Нашақорлыққа жол жоқ", на котором рассказали студентам о вреде наркотиков и возможных юридических последствиях их употребления и распространения.

Полицейские акцентировали внимание на том, что их работа не ограничивается только выявлением преступников, но и включает в себя разъяснительную работу с молодежью.

"Сотрудничество с учебными заведениями играет ключевую роль в профилактике наркомании, и мы продолжим активно работать с молодежью", — отметил подполковник полиции Багдат Тугелов.

Особое внимание было уделено тому, что в цифровую эпоху наркопреступники все чаще используют интернет и мессенджеры для сбыта наркотических средств.

В ходе встречи полицейские предупредили студентов о "легком заработке" в интернете, который может стать ловушкой для вовлечения в незаконную деятельность.

"Не стоит попадаться на такие предложения, ведь за участие в таких схемах можно поплатиться своим будущим", — подчеркнули полицейские.

В завершение встречи студенты задали вопросы, на которые получили подробные ответы.

Стоит отметить, что в 2024 году полицейские ЗКО задержали 26 закладчиков, среди которых были семь несовершеннолетних.