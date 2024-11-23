Семь новых рынков для экспорта открыли казахстанские бизнесмены

Товарооборот несырьевых товаров Казахстана с января по сентябрь превысил 60 миллиардов долларов, передает BaigeNews.kz.

Основными товарами экспорта из Казахстана стали уран, медь и катоды, ферросплавы, нефтепродукты, необработанный цинк, а также пшеничная и пшенично-ржаная мука. Об этом рассказали в министерстве торговли и интеграции.

Экспорт несырьевых товаров за рубеж вырос на 9,8%.

"Импорт несырьевых товаров в Казахстан за январь-сентябрь составил 40 миллиардов долларов. Основными товарами импорта стали легковые автомобили, лекарства, летательные аппараты, детали для автомобилей и тракторов, вычислительные машины, дорожная и строительная техника", - рассказали в ведомстве.

Большой экспортный потенциал есть у среднего бизнеса, причем в нескольких сферах. К примеру, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и производстве готовых металлических изделий. Министерство помогает этим товарам попадать на мировые рынки. Кстати, в этом году казахстанские бизнесмены открыли для экспорта семь новых направлений: Зимбабве, Мавританию, Республику Конго, Габон, Лаос, Экваториальную Гвинею и Ямайку.

"Развитие цифровых платформ и интернет-торговли предоставляет среднему бизнесу Казахстана доступ к международным рынкам, снижая барьеры для выхода на экспортные рынки, особенно в странах СНГ и Азии. Мы активно поддерживаем экспорт средних и малых предприятий. Это включает возмещение затрат на транспортировку, помощь в сертификации продукции, участие в торговых миссиях и международных выставках, а также, кредитование и страхование, перестрахование и гарантирование экспортных сделок экспортно-ориентированных компаний. Эти меры создают благоприятную среду для развития экспортной деятельности", - отметили в ведомстве.

В этом году казахстанские делегации уже провели восемь торгово-экономических миссий. Участие в них приняли 195 отечественных компаний-экспортеров и свыше 800 потенциальных зарубежных компаний. Итогом стали 72 подписанных контракта на сумму почти 439 миллионов долларов.

Для рядовых казахстанцев цифры представленные министерством мало что говорят и точно не повлияют на повседневную жизнь, рассуждает финансовый аналитик Арман Бейсембаев. Однако есть большой плюс для экономики – наша страна действительно стала активнее торговать несырьевыми товарами. Сегодня на глобальном уровне идет переформатирование торговых потоков и связей. Иными словами список стран для взаимного сотрудничества трансформируется.

"Европа, конечно, полностью из этого списка не исчезнет. Сегодня она занимает первые места по экспорту нашей нефти. Нидерланды, Италия, Франция и в последние годы добавилась еще Германия. В большей степени мы зарабатываем там именно за счет продажи нефти. А обрабатывающая промышленность и несырьевые товары Европе не нужны. У нее своих производителей хватает. И более того, они продукцию обрабатывающей промышленности не пустят, скорее всего. Им же интереснее это самим экспортировать, чем импортировать откуда-то извне", - отметил эксперт.

Поэтому, по мнению финансового аналитика, Казахстан делает упор на страны юга, в том числе Юго-Восточную Азию и Афганистан. С последним торговля развивается особенно активно, при том, что в принципе не прерывалась никогда, говорит Арман Бейсембаев.

"Мы в Афганистан, например, поставляли нашу пшеницу. Что бы там не происходило в любом случае, страна живет, она хочет расти. И если мы не продолжим сотрудничество, их рынок займет Китай, Иран или Россия. С КНР у нас, в принципе, торговля, так или иначе, растет. Но Китай делит с Россией первое и второе места", - говорит финансовый аналитик.

Каждая страна, развивая у себя обрабатывающую промышленность, должна понимать, что первым потребителем такой продукции будет местное население. Если его не много, тогда без экспорта не обойтись, считает эксперт. На примере Китая понятно: если государство хочет поставлять конкурентоспособную продукцию, заработная плата рабочих не должны быть большой. Чем дороже больше будут получать работники заводов и фабрик, тем менее рентабельное будет у вас производство. Успешно экспортировать такую продукцию на внешние рынки не представляется возможным из-за отсутствия спроса.

Одним словом, подчеркивает эксперт, слезть с "сырьевой иглы" у Казахстана пока не получится. Равно как и в обозримом будущем стать великой обрабатывающей державой. Но это не говорит, что мы не должны этим заниматься, совершенствуя свои навыки.