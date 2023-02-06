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polisia.kz Сегодня, 19:21
233
Сегодня, 19:21
233
Фото: polisia.kz

Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны

Сумку с документами и семью миллионами тенге забыл в поезде житель Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Денис Чернецский ехал 3 февраля на поезде Алматы – Орал. Вышел на станции Есиль, добрался до дома друзей и только там обнаружил, что забыл в вагоне сумку.

Мужчина догадался позвонить в полицию, подал заявление. Сумку со всем ее содержимым - четырьмя миллионами тенге и шестью тысячами долларов вернули владельцу.

"По прошествии шести часов документы и деньги возвращены мне лично. Выражаю огромную благодарность полицейским за оказанную помощь", – сказал Чернецский.


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#Астана #происшествия #деньги #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:21
233
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