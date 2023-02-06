Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны

Фото: polisia.kz

Сумку с документами и семью миллионами тенге забыл в поезде житель Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Денис Чернецский ехал 3 февраля на поезде Алматы – Орал. Вышел на станции Есиль, добрался до дома друзей и только там обнаружил, что забыл в вагоне сумку.

Мужчина догадался позвонить в полицию, подал заявление. Сумку со всем ее содержимым - четырьмя миллионами тенге и шестью тысячами долларов вернули владельцу.