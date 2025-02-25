Семь мертвых кошек нашли возле столичной школы
Очевидцы обнаружили мертвых животных на улице, полиция начала расследование.
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Шокирующую находку обнародовала девушка, выгуливавшая собаку, передаёт BaigeNews.kz.
Очевидцы сообщили, что кошки были упитанными и не выглядели больными, что исключает естественную смерть. Животных обнаружили возле школы, что вызвало беспокойство у горожан. Пользователи соцсетей задаются вопросом: это случайность или акт жестокости?
"Когда человек стал страшнее зверя? Это не одна-две кошки, их семь… Что произошло? Бросили на мороз? Кто-то искал своего?" — пишут в комментариях.
В департаменте полиции Астаны заявили, что управление полиции района Алматы начало досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Если у вас есть информация, просьба обратиться в полицию.
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