Семь лет тюрьмы получила бухгалтер больницы за кражу 90 млн тенге

Бухгалтер Уйгурской центральной районной больницы осуждена на 7 лет лишения свободы за присвоение денег предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как отметили в прокуратуре, бухгалтер осуждена за присвоение денежных средств участников государственных закупок в размере 90 млн тенге.

"Эти средства предпринимателями внесены на банковский счет больницы в виде гарантии исполнения договоров. Гражданка Д., являясь бухгалтером районной больницы, присвоила эти средства путем перечисления на свой счет", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Алматинской области выявлены нарушения еще на 50 млн тенге, которые подлежали возврату 25 предпринимателям. Часть денежных средств уже возмещены субъектам бизнеса.