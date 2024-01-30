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Семь лет тюрьмы получила бухгалтер больницы за кражу 90 млн тенге

Сегодня, 10:33
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
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Фото: Baigenews.kz

Бухгалтер Уйгурской центральной районной больницы осуждена на 7 лет лишения свободы за присвоение денег предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как отметили в прокуратуре, бухгалтер осуждена за присвоение денежных средств участников государственных закупок в размере 90 млн тенге.

"Эти средства предпринимателями внесены на банковский счет больницы в виде гарантии исполнения договоров. Гражданка Д., являясь бухгалтером районной больницы, присвоила эти средства путем перечисления на свой счет", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Алматинской области выявлены нарушения еще на 50 млн тенге, которые подлежали возврату 25 предпринимателям. Часть денежных средств уже возмещены субъектам бизнеса.

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