Семь легкоатлетов представят Казахстан на Олимпиаде-2024

На Олимпийских играх в Париже выступят семь представителей команды Казахстана по легкой атлетике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Квалификационный норматив выполнили Жанна Мамажанова (марафон) и Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями).

Остальные атлеты отобрались на ОИ через рейтинг. Кроме упомянутых выше спортсменок в Париже также выступят Давид Ефремов (110 метров с барьерами), Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеева (обе выступают в прыжках в высоту), Ольга Сафронова (200 метров), Дэйзи Джепкемей (3000 метров с препятствиямм и 10000 метров).