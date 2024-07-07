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Семь легкоатлетов представят Казахстан на Олимпиаде-2024

Сегодня, 20:47
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НОК РК Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
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Фото: НОК РК

На Олимпийских играх в Париже выступят семь представителей команды Казахстана по легкой атлетике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Квалификационный норматив выполнили Жанна Мамажанова (марафон) и Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями).

Остальные атлеты отобрались на ОИ через рейтинг. Кроме упомянутых выше спортсменок в Париже также выступят Давид Ефремов (110 метров с барьерами), Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеева (обе выступают в прыжках в высоту), Ольга Сафронова (200 метров), Дэйзи Джепкемей (3000 метров с препятствиямм и 10000 метров). 

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