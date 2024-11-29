Семь катков появятся в парках и скверах Караганды

Карагандинские парки готовят к зиме. Как только позволит погода, в них зальют катки, передаёт BaigeNews.kz.

В городе появятся семь мест для катания на коньках.

Ледовые площадки будут как линейные, так и стандартные. Их украсят фонариками. Общая площадь льда составит около 12 тысяч квадратных метров.

Пока в Управлении парками и скверами занимаются подготовительной работой: изготавливают и устанавливают деревянные поручни, готовят фотозоны.

В Центральном парке будет линейный каток. В этом сезоне его локацию сместят ближе к западной части. На парковом озере кататься запретят как на коньках, так и на снегоходах.

Линейный каток появится и в парке Майкудука. В Пришахтинске лёд зальют в парке 40 лет Казахстана. Сортировка тоже не останется без этого зимнего развлечения.

На Юго-Востоке небольшие катки обустроят на двух площадках – в парке Победы и сквере "Алаш".

Ранее BaigeNews.kz списал о том, что в Алматы будут работать 12 бесплатных катков.

Также стало известно, как готовят Астану к Новому году.