Семь катков появятся в парках и скверах Караганды
Выходить на лёд паркового озера запретят.
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Карагандинские парки готовят к зиме. Как только позволит погода, в них зальют катки, передаёт BaigeNews.kz.
В городе появятся семь мест для катания на коньках.
Ледовые площадки будут как линейные, так и стандартные. Их украсят фонариками. Общая площадь льда составит около 12 тысяч квадратных метров.
Пока в Управлении парками и скверами занимаются подготовительной работой: изготавливают и устанавливают деревянные поручни, готовят фотозоны.
В Центральном парке будет линейный каток. В этом сезоне его локацию сместят ближе к западной части. На парковом озере кататься запретят как на коньках, так и на снегоходах.
Линейный каток появится и в парке Майкудука. В Пришахтинске лёд зальют в парке 40 лет Казахстана. Сортировка тоже не останется без этого зимнего развлечения.
На Юго-Востоке небольшие катки обустроят на двух площадках – в парке Победы и сквере "Алаш".
Ранее BaigeNews.kz списал о том, что в Алматы будут работать 12 бесплатных катков.
Также стало известно, как готовят Астану к Новому году.
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