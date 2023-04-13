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Семь из десяти интернет-мошенников в Казахстане уходят от наказания
Кибер-криминал становится одним из самых распространённых видов мошенничества в Казахстане. По данным аналитиков, семь из десяти интернет-мошенников в Казахстане остаются неизвестными и безнаказанными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
В нашей стране впервые с 2018 года уменьшилось количество преступлений в сфере интернет-мошенничества. За 2022 год было зарегистрировано 20,6 тысячи таких правонарушений (минус 3,9 процента). Ущерб, согласно данным МВД, превысил 20 миллиардов тенге.
Этот вид преступной деятельности в последние годы развивался очень активно. В отчётах Комитета по правовой статистике и спецучётам Генпрокуратуры РК (КПСиСУ) как подвид мошенничества его начали выделять с 2018 года. Тогда полицейские зафиксировали всего 517 таких случаев. Уже с 2019-го Казахстан захлестнула волна интернет-мошенничества, тогда счёт пошёл на тысячи уголовных дел (7,8 тысячи). Пандемия усугубила положение. В 2021 году фиксировался максимум последних лет: 21,4 тысячи подобных правонарушений.
В 2023 году, после небольшого спада в 2022-м, киберпреступность вновь начала набирать обороты. За январь-февраль статистика снова продемонстрировала рост. За первые два месяца правоохранительными органами было принято к рассмотрению 3,4 тысячи заявлений о правонарушениях со стороны онлайн-мошенников, это на 16,1 процента больше, чем за аналогичный период 2022-го.
Судя по статистике КПСиСУ ГП РК, кибераферы стали едва ли не самым распространённым видом мошенничества в прошлом году. Из общего количества уголовных дел, возбуждённых по статье 190 УК РК — "Мошенничество" (43,5 тысячи) на правонарушения, совершённые онлайн, пришлась почти половина (47,3 процента). Ещё 283 уголовных дела были открыты за махинации с платёжными картами.
Примечательно, что интернет-преступления против собственности отличаются низкой раскрываемостью. Например, за прошлый год из 22,9 тысячи уголовных дел, которые находились в производстве органов следствия (здесь учтены и переходящие дела предыдущего года), по 17,2 тысячи заявлений были прерваны сроки расследования. То есть семь из десяти уголовных дел остались не доведёнными до суда. Причина — преступник так и не был найден.
Ещё почти 11 процентов таких уголовных дел (2,5 тысячи) не дошли до суда, так как были закрыты по разным основаниям. В статьях 35 и 36 УПК РК их перечислено свыше десятка. В них и отсутствие состава преступления, и истечение срока давности, и амнистия, и много других причин.
Непосредственно до суда в 2022 году дошло только около 15 процентов, или 3,4 тысячи подобных уголовных дел. Наказание по статье 190 УК РК предусматривает как штраф, так и лишение свободы на срок до семи лет. Жёсткость наказания зависит от многих факторов, в том числе от суммы ущерба, количества эпизодов, отягчающих или смягчающих обстоятельств.
Например, в ноябре 2022 года в северном Казахстане 22-летний интернет-мошенник был осуждён на шесть лет. Он обманом выманил у казахстанцев более четырёх миллионов тенге, предлагая быстро выполнить на заказ мебель на условиях предоплаты. Люди верили обещаниям в объявлении и перечисляли деньги мошеннику. После получения средств преступник больше не выходил на связь. И хотя заявлений в полицию от потерпевших было всего три, при расследовании оказалось, что обманутых значительно больше. В деле фигурирует 51 эпизод.
Именно онлайн-торговлю специалисты МВД называют одной из самых распространённых площадок для интернет-мошенничества. В 2022 году на неё пришлось более 35 процентов всех онлайн-преступлений (7,2 тысячи) Схема такая же, как в описанном выше примере: простое объявление о продаже товара, услуги по ценам ниже рынка на условиях предоплаты. Это могут быть как сайты частных объявлений, чаты в мессенджерах, так и фейковые интернет-магазины. Последний вариант кажется привычным и безопасным, ведь он активно используется большинством крупных маркетплейсов, которые возвращают деньги за товар, если он не подошёл или оказался бракованным. Отличие от проверенных сервисов в том, что товаров из лжемагазинов покупатели могут вообще не дождаться. Поэтому полицейские советуют делать покупки только на известных онлайн-площадках.
Среди распространённых мошеннических схем эксперты называют также фишинг и кибератаки. Сюда включены всевозможные способы удалённо выманить у человека его персональные данные, которые позволят преступнику похитить деньги с банковских карт и счетов жертвы. Это могут быть звонки якобы от сотрудников службы безопасности банка, полиции, прокуратуры. Часто используется легенда о том, что с карты прямо сейчас происходит хищение и нужно срочно спасать оставшиеся деньги, а для этого перевести их на "запасной" счёт.
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