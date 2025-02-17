  • 17 Февраля, 23:04
  • BAIGENEWS

Семь горняков завалило грунтом в шахте "Казахмыса"

Связи с рабочими пока нет.

Сегодня, 21:33
АВТОР
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kazakhmys.kz Сегодня, 21:33
Сегодня, 21:33
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Фото: kazakhmys.kz

ЧП произошло на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

"17 февраля в Жанааркинском районе на руднике Жомарт ТОО "Корпорация Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет", - сообщили в корпорации.

На месте обрушения ведутся аварийно-спасательные работы. В них задействованы силы ДЧС в количестве 21 человек и 7 единиц техники, также к работам подключены два отделения АСС "Серіктес".

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