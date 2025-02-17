"17 февраля в Жанааркинском районе на руднике Жомарт ТОО "Корпорация Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет", - сообщили в корпорации.

На месте обрушения ведутся аварийно-спасательные работы. В них задействованы силы ДЧС в количестве 21 человек и 7 единиц техники, также к работам подключены два отделения АСС "Серіктес".