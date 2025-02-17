Семь горняков завалило грунтом в шахте "Казахмыса"
Связи с рабочими пока нет.
Сегодня, 21:33
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Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
208Фото: kazakhmys.kz
ЧП произошло на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.
"17 февраля в Жанааркинском районе на руднике Жомарт ТОО "Корпорация Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет", - сообщили в корпорации.
На месте обрушения ведутся аварийно-спасательные работы. В них задействованы силы ДЧС в количестве 21 человек и 7 единиц техники, также к работам подключены два отделения АСС "Серіктес".
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