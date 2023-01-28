Семь человек убиты в результате нападения на синагогу в Иерусалиме

Фото: Reuters

Теракт произошёл в иерусалимском квартале Неве Яаков. Вооруженный мужчина открыл огонь по людям у синагоги, в результате погибли семь человек и ещё десять ранены, передаёт BaigeNews.kz со ccылкой на Reuters.

По данным полиции, нападение совершил 21-летний палестинский боевик. Он прибыл на окраину Иерусалима около восьми часов вечера по местному времени и открыл огонь по людям, прежде чем сам был убит полицией. На телевизионных кадрах видно, как несколько жертв лежат на дороге возле синагоги, а спасатели оказывают им помощь.

У больницы, куда отвезли некоторых пострадавших, собралась толпа: люди скандировали "смерть террористам".

Как отмечает издание, это нападение усиливает опасения о возможности нового витка эскалации палестино-израильского конфликта в свете недавней череды столкновений палестинских боевиков и израильских сил безопасности.

Синагога, где произошло нападение, располагается в квартале Неве Яаков, который израильтяне считают частью Иерусалима, в то время как с точки зрения палестинцев, этот район находится на оккупированной территории, незаконно занятой Израилем по результатам шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году.