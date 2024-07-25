Семь человек спасли на Иртыше в Семее

Помощь спасателей потребовалась отдыхающим на Иртыше, передаёт BaigeNews.kz.

"В Семее при патрулировании на реке Иртыш сотрудниками оперативно-спасательного отряда Ерболатом Айтказы и Ануаром Тагаевым на территории городского пляжа спасены семь человек, из них пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет, которых чуть не унесло течением", - сообщили в МЧС.

С небольшим промежутком времени спасены и доставлены на берег мужчина 1982 года рождения и женщина, которая доплыла до буйков и не смогла самостоятельно вернуться до берега.

Все спасённые в медицинской помощи не нуждались.