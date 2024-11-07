Семь человек спасли из снежного плена в Карагандинской области

Утром в Осакаровском районе (Карагандинская область) в 10-ти километрах от села Степное в снежном заносе застрял автомобиль с людьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На место незамедлительно выехали спасатели. Вызволены из снежного плена застрявшая техника и находившиеся в ней семеро человек, из них пятеро детей. В медицинской помощи не нуждались. Граждане были сопровождены до ближайшего населенного пункта", - говорится в сообщении.

МЧС призывает строго соблюдать правила безопасности. Следить за изменениями погодных условий, ограничениями движения на дорогах.