Семь человек спасли из снежного плена в Карагандинской области
Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
117Фото: скриншот из видео
Утром в Осакаровском районе (Карагандинская область) в 10-ти километрах от села Степное в снежном заносе застрял автомобиль с людьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На место незамедлительно выехали спасатели. Вызволены из снежного плена застрявшая техника и находившиеся в ней семеро человек, из них пятеро детей. В медицинской помощи не нуждались. Граждане были сопровождены до ближайшего населенного пункта", - говорится в сообщении.
МЧС призывает строго соблюдать правила безопасности. Следить за изменениями погодных условий, ограничениями движения на дорогах.
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