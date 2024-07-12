Семь человек спасли из пожара в Актобе

В Актобе на первом этаже в продуктовом магазине девятиэтажного жилого дома загорелся холодильник, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 20 минут с момента поступления вызова. Силами МЧС по лестничному маршу спасены 7 человек из них 3 детей, с верхних этажей эвакуированы 5 детей и 11 взрослых", - говорится в сообщении.