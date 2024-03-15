Семь человек погибли в угольном бункере в Китае, передаёт BaigeNews со ссылкой на Синьхуа.

По завершении поисково-спасательной операции было подтверждено, что все семь шахтеров, которые оказались заблокированы под землей в результате обрушения в подземном угольном бункере в северо-китайской провинции Шаньси, погибли, сообщили местные власти.

По сообщению уездного правительства, последнее тело погибшего было извлечено в 06:23 утра пятницы, что ознаменовало окончание поисково-спасательных работ на угольной шахте компании Taoyuan Xinlong coal industrial corporation в уезде Чжунъян вышеупомянутой провинции.

Трагедия произошла в 22:45 понедельника на этой угольной шахте, во время технического обслуживания вышедшего из строя угольного питателя, в результате чего под завалом были заблокированы семь шахтеров, сказал заведующий шахтой Гао Найчунь.

Обрушившийся уголь повредил водопроводные трубы под складом, что привело к выбросам воды и затруднило проведение спасательных работ, добавил Гао Найчунь.

В настоящее время ведется дальнейшее расследование причин аварии.