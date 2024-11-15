Семь человек погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области
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Авария случилась сегодня, 15 ноября, в 10 часов утра на автодороге Алматы-Екатеринбург в двух километрах от п.Курминка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области. По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед. Водитель автомашины "Тойота Альфард", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет. На месте погибли семь человек, включая двоих детей.
"В результате ДТП водитель и его шесть пассажиров, из них двое детей, скончались на месте происшествия. А 12-летняя пассажирка доставлена в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело", — рассказал Жаскайрат Каиров.
Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.
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