В Мексике в тюрьме Вильяэрмоса произошел бунт, в котором погибли не менее семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Proceso.

Отметим, бунт произошел в результате попытки побега, который предпринял заключенный, его же и считают зачинщиком беспорядков.

Генеральная прокуратура штата сообщила, что начала проводить соответствующее расследование. Сотрудники агентства отправились в тюрьму, чтобы засвидетельствовать факт смертей, и оставались там до тех пор, пока ситуация не была взята под контроль.