Семь человек погибли из-за бунта в мексиканской тюрьме
Сегодня, 08:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:49Сегодня, 08:49
33Фото: Global Look Press/Lantyukhov Sergey
В Мексике в тюрьме Вильяэрмоса произошел бунт, в котором погибли не менее семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Proceso.
Отметим, бунт произошел в результате попытки побега, который предпринял заключенный, его же и считают зачинщиком беспорядков.
Генеральная прокуратура штата сообщила, что начала проводить соответствующее расследование. Сотрудники агентства отправились в тюрьму, чтобы засвидетельствовать факт смертей, и оставались там до тех пор, пока ситуация не была взята под контроль.