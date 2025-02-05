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Семь человек погибли из-за бунта в мексиканской тюрьме

Сегодня, 08:49
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Global Look Press/Lantyukhov Sergey Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: Global Look Press/Lantyukhov Sergey

В Мексике в тюрьме Вильяэрмоса произошел бунт, в котором погибли не менее семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Proceso.

Отметим, бунт произошел в результате попытки побега, который предпринял заключенный, его же и считают зачинщиком беспорядков.

Генеральная прокуратура штата сообщила, что начала проводить соответствующее расследование. Сотрудники агентства отправились в тюрьму, чтобы засвидетельствовать факт смертей, и оставались там до тех пор, пока ситуация не была взята под контроль.

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