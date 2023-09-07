Семь человек отравились поддельной водкой в Узбекистане
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В Ферганской области несколько человек отравились поддельной водкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.uz.
Издание ссылается на пресс-секретаря генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёта Шамсутдинова. 5 сентября два человека с симптомами отравления были госпитализированы в Куштепинском районе и пять человек в Алтыарыкском районе. Один человек скончался.
Доследственная проверка установила, что житель Куштепинского района А. Д. и другие, сговорившись, изготовили для продажи самодельную водку. Наклеив на бутылки этикетки марок "Актау" и "Каратау", они продали суррогатный продукт одному пункту общепита и одному семейному предприятию.
6 сентября по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 186 "Производство в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности" и 186−1 "Незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции" Уголовного кодекса. Подозреваемый А. Д. задержан.
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