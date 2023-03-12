Семь человек оказались в снежном плену в Иле-Алатауском нацпарке

Фото: esgrs.org

В Иле-Алатауском национальном парке замело дорогу, ведущую к реке Есик , в результате в снежном снегу застряли семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Это два сотрудника ГУ "Казселезащита" и пять инспекторов национального парка. Они не смогли проехать на машине.

В МЧС сообщили, что находятся на постоянной связи с инспекторами и предлагали вызволить их из снежного плена на снегоходах. Однако они отказались, так как их жизням ничего не угрожает. В ведомстве добавили, расчищать дорогу начнут в понедельник, если не будет опасности схода лавин.

Специалисты предупреждают о возможном сходе селя в горах из-за потепления. Туристам запретили посещать озеро Иссык до 1 апреля.