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Сегодня, 05:24
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65Фото: esgrs.org
Семь человек оказались в снежном плену в Иле-Алатауском нацпарке
В Иле-Алатауском национальном парке замело дорогу, ведущую к реке Есик , в результате в снежном снегу застряли семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Это два сотрудника ГУ "Казселезащита" и пять инспекторов национального парка. Они не смогли проехать на машине.
В МЧС сообщили, что находятся на постоянной связи с инспекторами и предлагали вызволить их из снежного плена на снегоходах. Однако они отказались, так как их жизням ничего не угрожает. В ведомстве добавили, расчищать дорогу начнут в понедельник, если не будет опасности схода лавин.
Специалисты предупреждают о возможном сходе селя в горах из-за потепления. Туристам запретили посещать озеро Иссык до 1 апреля.
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