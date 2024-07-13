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Семь человек госпитализированы после бега быков в Испании

Сегодня, 18:17
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Alvaro Barrientos/Copyright 2024 The AP Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
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Фото: Alvaro Barrientos/Copyright 2024 The AP

Семь человек были доставлены в больницы после предпоследнего забега быков на фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еuronews.

Забег длился 2 минуты 17 секунд. Шесть быков с фермы известного заводчика Хосе Эсколара бежали плотной группой и на высокой скорости, что сделало забег особенно опасным.

Обычно медики оказывают раненым помощь на месте, но в данном случае травмы были достаточно серьезными, чтобы потребовалась госпитализация. Наиболее частыми травмами в таких забегах являются ушибы.

Праздник Сан-Фермин проходит ежегодно с 7 по 14 июля и привлекает не менее 1 миллиона посетителей. В каждом забеге быков принимают участие около 2000 человек.

По словам официальных лиц фестиваля, с 1910 года в общей сложности 16 человек погибли во время бега быков.

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