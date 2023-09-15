Сельскую школу "заминировали" в Жетысу
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Полиция ведёт уголовное расследование по факту ложного сообщения о минировании школы в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что в селе Карабулак Ескельдинского района учителя общеобразовательной школы имени Алдабергенова в 11:14 часов получили анонимные сообщения о заложенном в учебном заведении взрывном устройстве.
"На место происшествия сразу же прибыли все экстренные службы.
Вокруг территории школы полицейские выставили оцепление. Из здания на безопасное расстояние эвакуировали всех учащихся, педагогов и техперсонал. Всего было эвакуировано более 400 человек, 333 из которых учащиеся", - рассказали полицейские.
Сапёры и кинологи со служебно-розыскными собаками осмотрели здание и прилегающую территори, но взрывных устройств не обнаружили.
Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.
Напомним, на днях в Таразе школьники "заминировали" школу.
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