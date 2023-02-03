Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Алматы

В пяти районах Алматы в выходные состоятся ярмарки сельхозпроизводителей. Продукцию представят предприятия города, а также фермеры Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

На продажу выставят более 50 наименований различной продукции: мясо-молочную, плодоовощную, колбасную, муку, крупу, растительные и животные масла и другое.

Торговые ряды установят по адресам:

Алмалинский район (улица Гоголя - улица Масанчи);

Бостандыкский район (микрорайон Казахфильм);

Ауэзовский район (проспект Абая - улица Утеген батыра);

Медеуский район (улица Мендикулова - улица Бектурова и улица Шевченко - улица Кунаева);

Турксибский район (микрорайон Жулдыз).

Ярмарки пройдут 4-5 февраля с 8:00 до 17:00.