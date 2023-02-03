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Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Алматы Сегодня, 18:20
117
Сегодня, 18:20
117

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Алматы

В пяти районах Алматы в выходные состоятся ярмарки сельхозпроизводителей. Продукцию представят предприятия города, а также фермеры Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

На продажу выставят более 50 наименований различной продукции: мясо-молочную, плодоовощную, колбасную, муку, крупу, растительные и животные масла и другое.

Торговые ряды установят по адресам:

  • Алмалинский район (улица Гоголя - улица Масанчи);
  • Бостандыкский район (микрорайон Казахфильм);
  • Ауэзовский район (проспект Абая - улица Утеген батыра);
  • Медеуский район (улица Мендикулова - улица Бектурова и улица Шевченко - улица Кунаева);
  • Турксибский район (микрорайон Жулдыз). 

Ярмарки пройдут 4-5 февраля с 8:00 до 17:00.

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#ярмарка #торговля #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:20
117
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