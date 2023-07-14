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pxhere.com Сегодня, 19:33
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Сегодня, 19:33
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Фото: pxhere.com

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут на выходных в Алматы

15-16 июля в Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки "выходного дня" с участием представителей крестьянских хозяйств Карасайского, Жамбылского, Илийского, Талгарского и Енбекшиказахского районов Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

На прилавках будут более 50 наименований продукции (мясо-молочная, плодоовощная, колбасная, фрукты, мука, крупы, растительные и животные масла - всего более 300 тонн продовольствия. 

Ярмарки состоятся по следующим адресам:

1. Алмалинский район (ул. Гоголя-Масанчи);
2. Бостандыкский район (мкр. "Казахфильм");
3. Ауэзовский район (пр. Абая, уг.ул Утеген батыра);
4. Медеуский район (ул. Мендикулова, уг.Бектурова и ул. Шевченко, уг. ул.Кунаева).

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Сегодня, 19:33
200
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