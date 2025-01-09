В Астане 11-12 января будет пройдёт очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое", - говорится в сообщении.

Мероприятия будет проходить в торгово-развлекательном центре ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Нургисы Тлендиева, 12а.

"Ярмарка будет работать каждые выходные с 10:00 до 22:00", - добавили в акимате.

Напомним, продукты из стабилизационного фонда начали продавать на ярмарках в Казахстане.