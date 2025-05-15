С 17 по 18 мая в столице Казахстана пройдёт городская сельскохозяйственная ярмарка, где жители и гости Астаны смогут приобрести свежие продукты напрямую от отечественных производителей. Как сообщает официальный сайт акимата, мероприятие состоится на площадке ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а. Торговые ряды будут работать с 9:00 утра до 19:00 вечера.

На ярмарке будут представлены овощи, фрукты, мясные и молочные продукты, выпечка, варенье, джемы, натуральные соки, а также другая продукция местных фермеров и сельхозпроизводителей из разных регионов Казахстана. Это отличная возможность приобрести качественные и свежие продукты по доступным ценам и поддержать казахстанских производителей.

Для удобства горожан к ярмарке обеспечен хороший транспортный доступ - рядом проходят автобусные маршруты №2, 32, 49, 50 и 73.

Кроме того, продолжает работать ещё одна столичная сельскохозяйственная ярмарка - по адресу ул. Бейбарыс Султана, 23, напротив ЖК "Рио-де-Жанейро". Она доступна для посещения ежедневно с 9:00 до 19:00.

Организаторы приглашают всех желающих на ярмарку за свежими и натуральными продуктами, отмечая, что такие мероприятия способствуют развитию местного агробизнеса и повышают продовольственную безопасность столицы.

Ранее мы сообщали, что 350 казахстанских производителей представят свои товары в Астане.