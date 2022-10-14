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Вчера, 21:52
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Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Алматы
В выходные в Алматы состоится ярмарка продукции крестьянских и фермерских хозяйств Восточно-Казахстанской и Абайской областей. В ассортименте будет более 50 наименований товаров, передаёт BaigeNews.kz.
Общий объем продукции – 168 тонн, в том числе:
• мясо – 40 тонн,
• плодоовощная продукция – 30 тонн,
• молочная продукция – 20 тонн,
• рыба – 13 тонн,
• мёд – 40 тонн.
Торговлю организуют 15-16 октября с 10:00 до 17:00 напротив музея археологии РГЦ "Ғылым ордасы".
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