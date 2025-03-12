В январе 2025 года депутаты фракции "Ауыл партиясы" провели обсуждение с населением, посетив 11 регионов Казахстана и проведя более 70 встреч, в которых приняли участие около 2000 человек, передаёт BaigeNews.kz. Эти встречи позволили сформировать перечень из 66 актуальных проблем, связанных с деятельностью центральных исполнительных органов и местных властей.

Основной акцент был сделан на вопросы сельского хозяйства, составляющие 60% всех поднятых проблем. Главными темами стали несвоевременные выплаты субсидий, проблемы переработки сельхозпродукции, налоговые вопросы и поддержка таких отраслей, как пчеловодство и рыбное хозяйство. Не менее важным оказалось неудовлетворительное состояние каналов и слабое развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов.

Социальные проблемы, на которые обращали внимание участники встреч, включают решение вопросов с аварийными и трёхсменными школами, создание условий для занятий спортом для людей с инвалидностью, открытие специализированных учреждений для детей с особыми потребностями и доплаты педагогам колледжей за учёные степени.

"Так, например, в г.Алматы был вопрос об установлении квоты для крупных компаний по закупу продукции, производимой Казахским обществом слепых: Минтруда и соцзащиты ссылается на Минфин, а Минфин в свою очередь, предлагает рассматривать его с учётом позиции Минтруда и соцзащиты. Итог: нет обоснованного ответа на вопрос, поставленный членами общества слепых", - подчеркнул Егизбаев.

Ответы от центральных государственных органов показывают позитивную динамику, однако многие из них остаются формальными или неполными. Так, в ответах на запросы о возмещении затрат на бурение скважин для фермеров, решения не были найдены.

"Уже не веря в результат, а больше по инерции и безысходности, аграрии жалуются на задержки выплат субсидий, техническими сбоями портала Gosagro, неэффективной работой специалистов по оформлению заявок", - добавил депутат.

Одним из наиболее острых вопросов является переработка сельхозсырья. Несмотря на заявления главы государства о необходимости глубокой переработки сырья, результаты остаются скромными: перерабатывается лишь 8% шкур крупного рогатого скота и 6% шкур мелкого рогатого скота. Проблема остается актуальной, и население сельской местности продолжает просить решения по переработке вторсырья.

Депутаты фракции "Ауыл партиясы" продолжат работать с этими запросами и на данный момент направили 34 депутатских запроса, 62% из которых касаются вопросов сельского хозяйства. Ответы на эти запросы показывают, что вопросы требуют комплексного подхода и более конкретных мер поддержки.

Анализ ответов правительства показывает, что развитие аграрного сектора и повышение качества жизни сельского населения невозможно без укрепления межведомственной координации и эффективной коммуникации госорганов с населением.