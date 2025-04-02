Депутат Каракат Абден подняла проблему нехватки рабочих кадров в сельском хозяйстве Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Сельчаны заявляют, что не хватает механизаторов, агрономов, доярок, ветеринаров.

"Более 60 тысяч специалистов уже не хватает, и этот разрыв будет только увеличиваться. Каждая третья ферма испытывает кадровый голод, особенно в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Алматинской областях. Молодежь уезжает из сел, так как не видит возможностей для карьерного роста", - сказала мажилисвумен.

По ее словам, нужно не просто обучать молодежь, а создавать условия, чтобы они могли реализовать себя на родной земле.

"Решение – внедрение агропрофильного образования в школах. Выходом из кризиса должно стать создание агропрофильных классов в сельских школах. С 7 по 11 классы ученики будут изучать механизацию, агрономию, ветеринарию, животноводство и основы агробизнеса", - отметила Каракат Абден.

В этой связи, вракция "Ауыл" предложила Правительству следующие инициативы:

Министерству образования – разработать государственную программу агропрофильного обучения в сельских школах.

Министерству сельского хозяйства – обеспечить доступ школ к сельхозпредприятиям для дуального обучения.

Министерству труда и социальной защиты – ввести систему льгот и грантов для выпускников, готовых работать в АПК.

Министерству национальной экономики – включить эту программу в нацпроекты по развитию села.