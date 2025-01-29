Министерство просвещения Казахстана сообщило о запуске проекта "100 жаңа есім – 100 новых лиц", в которой будут представлены истории изобретений и достижений талантливых учеников и учителей. Одним из них стал четвероклассник из села Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области - Нурталап Бакытжанов, передаёт BaigeNews.kz.

Юный изобретатель разработал уникальный проект, посвященный производству электроэнергии. Его исследование направлено на изучение эффективности атомной электростанции (АЭС) в генерации электроэнергии. Школьник создал модель, которая может производить пар под давлением 2–2,5 атмосферы при нагревании воды. Полученная энергия затем преобразуется в механическую с помощью турбины, а после - в электрическую. Конструкция включает реактор, паровую турбину, генератор, трубопроводы, градирню, охлаждающий бассейн и другие элементы.

"Мне было интересно изучить устройство атомной электростанции и найти наиболее эффективные способы производства электроэнергии. Я изучил работу АЭС в разных странах и материалы по физике и космосу, чтобы создать свою уменьшенную модель", - рассказал мальчик.

Нурталап является постоянным участником конкурса научных проектов "Зерде". Второй год подряд он получает диплом I степени за лучшие результаты в секции "Физика и космос" на региональном этапе республиканского конкурса. Также он удостоен диплома I степени на республиканской интеллектуальной олимпиаде "Акбота", занял третье место на республиканской математической олимпиаде "Бастау" и первое место в районном конкурсе по математике "Алтын Сака".

Юный изобретатель мечтает стать инженером и создать устройство, которое будет работать на различных источниках энергии.