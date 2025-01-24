Сегодня, 21:49

Сегодня, 21:49

Пожар полностью охватил здание акимата и офиса ТОО "Елена-Л" в селе Айдарлы Карасуского района Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

В ДЧС пока не прокомментировали случившееся.