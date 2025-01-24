  • 24 Января, 21:55
  • BAIGENEWS

Сельский акимат горит в Костанайской области

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Сегодня, 21:49
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:49
Сегодня, 21:49
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Фото: pxhere.com

Пожар полностью охватил здание акимата и офиса ТОО "Елена-Л" в селе Айдарлы Карасуского района Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

В ДЧС пока не прокомментировали случившееся.

 
 
 
 
 
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Публикация от Карасуский район (@karasu_region10)

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