Сельский акимат горит в Костанайской области
Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
Сегодня, 21:49
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Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
19Фото: pxhere.com
Пожар полностью охватил здание акимата и офиса ТОО "Елена-Л" в селе Айдарлы Карасуского района Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
В ДЧС пока не прокомментировали случившееся.
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