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рixabay Сегодня, 01:39
201
Сегодня, 01:39
201
Фото: рixabay

Сельский аким вытащил из горящего дома газовый баллон

6 декабря в Шенгельдинском сельском округе около 07.50 утра произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz.

Дым от пожара заметил аким села Максат Жазиев, проезжавший мимо, и бросился на помощь погорельцам.

"Остановился у дома. Тут же рядом остановилась автомашина Mazda. В это время хозяин дома выводил супругу и детей через окно. Времени на раздумья не было. Вместе с мужчиной, оказавшимся рядом, мы вытащили из дома газовый баллон. Пока ожидали пожарных, забрались на крышу дома и сдерживали огонь, поливая из шланга", – рассказал Максат Жазиев.

Как сообщили в акимате Алматинской области, пожарное подразделение в/ч 86621 прибыло к месту происшествия оперативно. Пожар был полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. Акимат окажет поддержку в восстановлении дома.

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#Пожар #Аким #газ
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:39
201
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