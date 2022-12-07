Сельский аким вытащил из горящего дома газовый баллон

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6 декабря в Шенгельдинском сельском округе около 07.50 утра произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz.

Дым от пожара заметил аким села Максат Жазиев, проезжавший мимо, и бросился на помощь погорельцам.

"Остановился у дома. Тут же рядом остановилась автомашина Mazda. В это время хозяин дома выводил супругу и детей через окно. Времени на раздумья не было. Вместе с мужчиной, оказавшимся рядом, мы вытащили из дома газовый баллон. Пока ожидали пожарных, забрались на крышу дома и сдерживали огонь, поливая из шланга", – рассказал Максат Жазиев.

Как сообщили в акимате Алматинской области, пожарное подразделение в/ч 86621 прибыло к месту происшествия оперативно. Пожар был полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. Акимат окажет поддержку в восстановлении дома.