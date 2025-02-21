Аким Самарского сельского округа, в нарушение законодательства о государственных закупках, необоснованно заключил два договора из одного источника с одним и тем же ТОО, лишив тем самым возможности равного участия в конкурсе других потенциальных поставщиков, передаёт BaigeNews.kz.

Общая сумма договоров составила свыше 20 млн тенге, которыми закупались работы по установке ограждения полигона для твердо-бытовых отходов, а также системы видеонаблюдения в районном центре. При этом, по последнему договору произведена частичная оплата за фактически невыполненные работы.

За допущенные нарушения порядка организации и проведения госзакупок на основании постановления прокуратуры района аким Самарского сельского округа привлечен к административной ответственности и подвергнут штрафу в размере 200 МРП (786 400 тенге).

Кроме того, заняв принципиальную позицию, прокуратура района внесла акта надзора с постановкой вопроса о привлечении сельского акима к дисциплинарной ответственности за дискредитацию государственной службы, выразившуюся в оказании неправомерного предпочтения юридическому лицу в осуществлении им предпринимательской деятельности.

На основании решения Совета по этике уполномоченного органа по делам государственной службы за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу акиму сельского округа объявлено о неполном служебном соответствии.