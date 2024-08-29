Сельские библиотеки Казахстана получили 10 тысяч книг от имени Главы государства
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В книгохранилища ста сельских населённых пунктов Казахстана доставлены комплекты художественной литературы от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации.
Дар от президента преподнесён в рамках акции "100 книг для сельских библиотек".
На Национальном Курултае в Атырау Глава государства акцентировал внимание на необходимости формирования в Казахстане "читающей нации".
"По сути, читающая страна становится интеллигентной нацией. Мы должны пробудить страсть молодого поколения к книгам", - сказал Касым-Жомарт Токаев на Курултае.
Инициатива президента призвана донести до отдалённых сельских библиотек новейшие произведения отечественной и мировой литературы и повысить интерес подрастающего поколения к чтению.
Книги от имени Главы государства доставлены в села, где родились видные государственные и общественные деятели, ветераны войны, известные писатели и деятели культуры, учёные, внёсшие значительный вклад в развитие страны.
Библиотечный фонд пополнился на малой родине народных героев Сагадата Нурмагамбетова, казахских героинь Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой, талантливого режиссера Шакена Айманова, выдающегося поэта Ильяса Жансугурова, писателья Герольда Бельгера.
Кроме того, комплекты книг доставлены в сёла имени Шамши Калдаякова, Касыма Аманжолова, Кемеля Акишева, Абиша Кекилбайулы, Фаризы Онгарсыновой, Абилхана Кастеева, Биржан Сал, Сакена Сейфуллина, Толеу Кобдикова, Кенена Азирбаева и ряд других сел.
Комплект книг включает в себя лучшие произведения казахской и мировой литературы, современную прозу и поэзию, историческую, научно-познавательную, учебную и детскую литературу, комиксы.
Всего 100 сёлам от имени Главы государства передано в дар 10 тысяч книг.
Акцию "100 книг для сельских библиотек" поддерживают государственные деятели, в числе которых председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, руководитель Администрации Президента РК Айбек Дадебай, министры, руководители различных организаций и активные граждане.
Акция продолжается.
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