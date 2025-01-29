На расширенном заседании правительства президент Казахстана обозначил приоритетные направления развития сельских территорий. Главный акцент сделан на модернизацию инфраструктуры и поддержку бизнеса. Глава государства подчеркнул, что от правительства и акиматов требуются новые системные и нестандартные подходы. Мнением о том, как можно улучшить жизнь сельских жителей страны с BaigeNews.kz поделился директор Центра региональных исследований и качества жизни при КИСИ Нурболат Курметулы.

В своем выступлении Глава государства отметил, что многие откормочные площадки в стране остаются пустыми, а скот продается в соседние страны по низким ценам. Он подчеркнул необходимость комплексного подхода к развитию всех аспектов жизни на селе, включая доступ к финансовым и государственным услугам. В этом контексте особую роль играет инфраструктура "Казпочты", которая позволяет обеспечивать доступность этих услуг даже в самых удаленных населенных пунктах. Президент поручил правительству и акиматам обеспечить бесперебойную работу почтовых отделений по всей стране.

Директор Центра региональных исследований и качества жизни при КИСИ Нурболат Курметулы считает заявления президента абсолютно обоснованными. По его мнению, проблемы качества жизни и инфраструктуры наиболее остро проявляются именно в сельской местности, поэтому их решение должно быть в приоритете.

В своем выступлении президент также отметил важность мер, принимаемых в последние годы. Одним из ключевых решений стало объединение всех программ поддержки села в единый документ. В 2023 году была принята Концепция развития сельских территорий. Она позволила более эффективно координировать мероприятия по различным направлениям.

"Раньше развитие инфраструктуры, образования и экономики села велись в рамках отдельных программ. Теперь же все эти направления объединены, что обеспечивает целостный подход к развитию сельских территорий. Это позволяет не только оптимизировать процессы реализации проектов, но и эффективно оценивать их результативность", - сказал Курметулы.

Он добавил, что важно правильно объединить существующие программы. Например, инфраструктурные проекты "Ауыл – ел бесігі" будут реализовываться в тех селах, где уже работают программы "Ауыл аманаты", и наоборот.

"Будущие цели и меры по развитию села будут направлены на координацию таких проектов", - уточнил эксперт.

Вместе с тем он считает, что правительство и дальше будет придерживаться курса на развитие сельских территорий, продолжая применять действующие меры. Это включает в себя улучшение качества жизни сельского населения за счёт развития базовой инфраструктуры и обеспечения доступности необходимых услуг.

"Кроме того, я считаю, что правительство продолжит реализацию экономических мер, направленных на обеспечение доступности и улучшение условий жизни в сельской местности. Однако в дальнейшем основное внимание будет уделено повышению эффективности уже осуществляемых мер, а также улучшению их согласованности", - сказал он.

То есть для комплексного развития регионов проекты по развитию инфраструктуры и экономического роста будут реализовываться параллельно.

По мнению эксперта, в ближайшее время основные усилия будут сосредоточены на развитии базовой инфраструктуры и производственных мощностей в крупных сёлах, районных центрах и населённых пунктах с высокой плотностью населения.