Сельская молодёжь больше городской готова к участию в выборах - исследование

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Исследование об участии молодёжи в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления провели в Казахстане при поддержке министерства информации и общественного развития и Центра поддержки гражданских инициатив, передаёт Baigenews.kz.

В рамках подготовки аналитического доклада рассмотрены темы, позволяющие выявить внутренние причины электоральной безынициативности молодёжи и разработать рекомендации по их решению.

Молодёжь - важный участник электоральных процессов, считает руководитель "Центра электорального обучения" Академии государственного управления при Президенте РК Жанар Буканова.

"Целью доклада является не только изучение международного и отечественного опыта электоральных процессов, но и рассмотрение этой темы через призму молодёжи. В нашей стране четверть населения - молодёжь. Очень важно, чтобы молодые люди знали свои политические права, как проводятся выборы, в чём их значение, почему нужно участвовать. Своим участием молодёжь выбирает представительные органы. Отдают свои голоса депутатам маслихата, мажилиса, тем самым доверяют им управлять государством и обществом", - сказала она на пресс-конференции.

Согласно результатам исследования, наибольшая электоральная активность молодёжи наблюдалась в 2019 году, в период проведения внеочередных выборов Президента Казахстана. В 2020 году она заметно снизилась из-за отсутствия электоральных процессов на республиканском уровне. Рост показателя в 2021 году связан с проведением очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК VII созыва и очередными выборами депутатов маслихатов РК.

В разрезе территориального деления: молодёжь, проживающая в сельской местности, больше готова к участию в выборах по сравнению с городской (разница составляет 8 процентов и более).

При рассмотрении электоральной активности в разрезе регионов об участии в любых выборах чаще говорили молодые избиратели Акмолинской (53,9%), Костанайской (50,6%) и Западно-Казахстанской (41,2%) областей. Регионы, где молодёжь выразила наибольшую электоральную пассивность, отметив, что "не участвует в выборах" - это Нур-Султан (44,1%), Мангистауская (39%) и Актюбинская (36,2%) области.



Респонденты из младшей возрастной группы (14-18 лет) отметили, что не участвуют в деятельности молодёжных организаций в силу своей неинформированности - 39,7%. Средняя и старшая группы молодёжи чаще отмечают отсутствие интереса и времени.

У молодёжи лидирует желание быть полезными обществу, людям (57,1%), мотив получения опыта работы и жизненного опыта (34,4%), желание изменить мир к лучшему (27,3%), стремление продвинуться по карьерной лестнице (11,7%).