Жители аула в Туркестанской области боятся выходить из дома. Село атаковали волки и бездомные собаки. По словам местных, свирепые хищники хозяйничают в населенном пункте, поскольку там нет уличного освещения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Из-за ветхих линий электропередачи свет постоянно гаснет и в домах. Больше всего здесь боятся за жизни детей, которые в полной темноте возвращаются из школы.

"Иногда мы вообще от страха не можем и шага сделать по этому мосту. Плачем. Здесь горная местность, волки спускаются с гор и идут охотиться на людей. Бродячих собак развелось множество, сбиваются в стаи. Волки и собаки свободно ходят. Боимся постоянно, что просто разорвут нас", - говорит Гулайым Калмурзаева.

Возвращение учеников второй смены из школы – настоящий экстрим. Родители бросают все дела, чтобы встретить ребенка. Если такой возможности нет – и детям, и взрослым остается надеяться, что по дороге ничего не случится. В ауле нет ни одной освещенной улицы. Не лучше и в домах. Линии электропередачи, которым больше полвека, не выдерживают напряжения и постоянно замыкают.

Чиновники уверяют, о темной проблеме аула знают. Даже обещают помочь. Для начала надеются провести нормальное электричество в дома. Подсчитали, обойдется это в 267 миллионов тенге.

Обновить линии электропередачи и провести свет в дома в ауле обещают к середине следующего года. А вот когда освещение появится на улицах, власти не уточняют.