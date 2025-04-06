В селе Красный Яр Бородулихинского района области Абай 5 апреля из-за ледяного затора на реке Уба резко поднялся уровень воды, что создало угрозу подтопления придомовых территорий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Для предотвращения последствий паводка в населённый пункт прибыли силы и средства чрезвычайных служб, местных исполнительных органов, оперативно-спасательного отряда и полиции. Всего в ликвидации угрозы задействованы 123 человека и 39 единиц техники, включая три плавсредства. Работы на месте продолжаются.

"В целях безопасности 26 жителей улицы, прилегающей к реке, по собственной инициативе временно разместились в здании местной школы. Также местные власти эвакуировали сельскохозяйственных животных на фермерские хозяйства, расположенные вне зоны риска", — говорится в сообщении.

Утром 6 апреля аким Восточно-Казахстанской области Берик Уали прибыл в район для оценки ситуации. Вместе с начальником ДЧС области Манарбеком Шапагатовым он обследовал с воздуха зону возможного подтопления, после чего провёл заседание оперативного штаба.

Как доложили заместитель начальника ДЧС Азамат Орымбаев и аким Бородулихинского района Айдар Ибраев, вода зашла на около 30 придомовых участков, расположенных вблизи реки. На месте работает оперативный штаб под руководством заместителя акима области Димитрия Гарикова. Для устранения ледяного затора и восстановления нормального русла реки проводятся взрывные работы.

"Красный Яр — одно из сёл, где практически каждый год возникает угроза паводков. Ситуация с вечера находится под моим личным контролем. Поручаю акиму района и соответствующим службам усилить разъяснительную работу среди населения и завершить ледовзрывные работы до вечера", — заявил аким области Берик Уали.

Работы по защите населённого пункта продолжаются. Ситуация остаётся под контролем экстренных служб.