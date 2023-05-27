Селин Дион отменила концерты на год из-за неизлечимой болезни

Фото: celinedion.com

Канадская певица Селин Дион отменила свой концертный тур до апреля 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Она заявила, что ещё не восстановилась после прошлогодней болезни и страдает от нервных спазмов, которые не позволяют ей нормально двигаться и петь.

Концерты Селин Дион планировала дать в 25 европейских городах. По словам певицы, ей жаль разочаровывать всех ещё раз, она усердно работает, чтобы восстановить силы, но пока гастроли могут быть очень трудными. Она также заявила, что не сдаётся и не может дождаться новой встречи с поклонниками.

Свой мировой тур Селин Дион начала в марте 2020 года в США, но концерты в европейских городах отложила из-за пандемии. Их планировали провести с августа 2023 по апрель 2024.

В прошлом году певица призналась, что у неё неизлечимое неврологическое расстройство – синдром мышечной скованности, который вызывает спазмы, поэтому она уже не может петь, как прежде. Прогрессирование болезни ей помогают остановить лечение и занятия спортивной гимнастикой, поэтому она ещё надеется вернуться на сцену.

Селин Дион ещё подростком стала настоящей звездой во франкоязычном мире, а позже покорила весь мир своим меццо-сопрано диапазоном в пять октав. Её альбомы разошлись рекордным тиражом в 175 миллионов экземпляров.