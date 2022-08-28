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gov.kz Вчера, 23:49
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Фото: gov.kz

Сельхозярмарку в столице продлили по просьбе горожан

В столице проходит сельхозярмарка товаропроизводителей Туркестанской области, передает BaigeNews.kz.

По многочисленным просьбам горожан ярмарку продлили до 30 августа, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Более 70 сельхозпроизводителей Туркестанской области представили в Нур-Султане 535 тонн своей продукции, в числе которой мясо и мясопродукты, овощи, картофель, молочные, хлебобулочные изделия, фрукты и бахчевые, мёд, фруктовые соки, консервированные продукты, яйца. Все это традиционно можно приобрести по ценам на 15-20% ниже рыночных.

На ярмарке представлены мясо и мясопродукты, овощи, картофель, молочные, хлебобулочные изделия, фрукты и бахчевые, мёд, фруктовые соки, консервированные продукты, яйца. Все это традиционно можно приобрести по ценам на 15-20% ниже рыночных.

Ярмарка должна была продлиться до 29 августа, но по многочисленным просьбам горожан мероприятие продлили ещё на день до 30 августа (ярмарка будет в понедельник).

Ярмарка проводится на территории около ледового дворца "Барыс Арена".

Следующими свою продукцию представят предприниматели Жамбылской области – 3 и 4 сентября.

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#Нур-Султан #ярмарка
Вчера, 23:49
97
Журналист

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