Сельхозярмарку в Астане продлили на день

Фото: акимат Астаны

В Астане 22 октября началась сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Карагандинской и Улытауской областей. По многочисленным просьбам горожан в связи с тем, что первый день ярмарки выпал на рабочий, ее продлили по 24 октября включительно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

698 тонн продукции привезли из двух областей, в том числе 430 тонн картофеля, 138 тонн мяса, 95 тонн овощей, 13 тонн молочной продукции, 5,5 тонны рыбы и рыбной продукции, 200 тысяч штук яиц и 16 тонн прочей продукции (колбасы, кондитерские, хлебобулочные изделия).

Ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их продукцию на 10-20% ниже рыночных.

Ярмарка проходит с 22 по 24 октября по адресу: проспект Туран, 48. Следующими свою продукцию представят предприниматели Акмолинской области – 29-30 октября. Эта ярмарка станет завершающей в этом году.