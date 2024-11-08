Сельхозярмарка пройдет в Алматы: будет перекрыта часть одной из главных улиц
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В Алматы 9-10 ноября с 08:00 до 17:00 пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городских властей.
"Будут представлены продукты от фермеров Жамбылской области и Алматы: мясо, молочные изделия, овощи, фрукты, колбасы, мука, крупы и многое другое — более 50 наименований. Общий объем товаров составит 280 тонн, включая 40 тонн мяса и 120 тонн овощей", — говорится в объявлении акмата мегаполиса.
Ярмарка пройдет по адресу: ул. Сатпаева (от ул. Уалиханова до пр. Достык).
"Внимание автовладельцам! С 8 ноября 20:00 до 10 ноября 20:00 часть ул. Сатпаева на этом участке будет перекрыта. Изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121. Объезд перекрываемого участка — по проспекту Абая", — отмечено в информации для жителей Алматы.