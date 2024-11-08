Сельхозярмарка пройдет в Алматы: будет перекрыта часть одной из главных улиц

В Алматы 9-10 ноября с 08:00 до 17:00 пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение городских властей.

"Будут представлены продукты от фермеров Жамбылской области и Алматы: мясо, молочные изделия, овощи, фрукты, колбасы, мука, крупы и многое другое — более 50 наименований. Общий объем товаров составит 280 тонн, включая 40 тонн мяса и 120 тонн овощей", — говорится в объявлении акмата мегаполиса.

Ярмарка пройдет по адресу: ул. Сатпаева (от ул. Уалиханова до пр. Достык).