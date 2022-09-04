Сельхозпроизводители Жамбылской области привезли в столицу почти 500 тонн продукции

Фото: акимат столицы

3 сентября в столице стартовала сельскохозяйственная ярмарка, на которой свою продукцию представили производители из Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Сельхозпроизводители области реализуют свою продукцию без посредников напрямую потребителям, в результате чего цены на продукцию ниже рыночных на 10-20%.

По словам руководителя Управления сельского хозяйства Жамбылской области Ербола Жиенкулова, в этом году на ярмарку привезли 495 тонн продукции на сумму 423 миллионов тенге.

"В столицу привезли свою продукцию более 90 предпринимателей из нашего региона. Это мясо: конина, говядина, баранина, куры, колбасные изделия, молочная продукция, яйца, кондитерские изделия, макаронные изделия, рыба, мед и многое другое. Вся продукция, привезенная с Жамбылской области, на 15-20% ниже рыночной стоимости. Кроме того, мы организовали поставку сахара с завода в Мерке на данную ярмарку. Привезли 10 тонн сахара, который реализуются по 480 тенге за килограмм", - рассказал глава управления.

Сельхозпроизводители отмечают, что для астанчан есть возможность запастись на зиму овощами и фруктами впрок по доступным ценам. При этом, такая ярмарка выгодна не только жителям, но и самим производителям. Например, Малик Жумагулов привез свою продукцию из поселка Толе би Шуского района.

"Мы приехали в столицу за день до начала ярмарки. Сегодня начали работать с 7 часов утра. Привезли арбузы, лук, морковь, дыни. Арбузы мы продаем по 100 тенге за килограмм. Лук также по 100 тенге. Дыни у нас сорт Туркменка, ее мы реализуем по 200 тенге за кг. Если сейчас в супермаркетах цена за лук держится в районе 150-160 тенге, то мы ставим ее по 90-100 тенге. На эту ярмарку мы привезли 11 тонн арбузов. Горожане очень хорошо покупают нашу продукцию. Большая благодарность акимату, который организовал нам доставку нашего товара в столицу и также предоставил площадку для его реализации", – сказал он.

Жительница города, пришедшая на ярмарку с самого утра, поблагодарила организаторов, а также поделилась мнением о товарах и ценах.

"Хотела сказать спасибо организаторам данной ярмарки. Люди очень довольны качеством товаров, привезенных в Жамбылской области. Все свежее и цены доступные. Понравились арбузы и дыни. Очень большой выбор молочной продукции, мяса. А также я купила несколько килограмм сахара по 480 тенге для своей семьи", - рассказала горожанка.

Напомним, ярмарка продлится два дня - 3 и 4 сентября. Место проведения: площадка возле стадиона "Астана-Арена".